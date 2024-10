Sos triballos de s’istadiu nobu de su Hasteddu, ant a cuminzare de sehuru in su 2022 e los ant accabare in su 2024.

Hustu est su hi tenet in pessamentu sa Sotziedade de su Presidente Giulini, at pihau accordos hin su Grupu Cosmit po aher sos triballos.

Sa Cosmit est una sotziedade ispetzializà po aher hustu tipu ‘e triballos mannos, at a triballare paris hin sa Sotziedade de su Hasteddu e hin sos de su Sportium.

Po huncruire sos triballos, sunt petzi isettande hi dae sa Comuna lis dient s’affidamentu de s’interbentu.

Sa Cosmit, sighia dae tres dittas, hi sunt, “Impresa Percassi S.p.A, Gualini S.p.A e Elmet S.r.L., at a mejorare totu su triballu gratzias a s'azudu de hustas dittas, hin su coordinamentu de su Hasteddu Calcio e paris hin atteros professionistas hi ant crihau.

Su Hasteddu est meda huntentu de husta novidade, gratzias a s’azudu de sa Regione Sarda e gratzias a sa Comuna de Hasteddu, at a nashire un’Istadiu hi at a esser su simbulu de totu sa Sardinna e de su Populu Sardu.

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22