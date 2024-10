Sunt 140miza sas familias sardas chi, pro Nadale, ant a manigare roba produida dae sas aziendas isulanas.

Segundu una indagine de s'Uffisciu Istudios de sa Confartigianato, sunt 3.623 sas buttegas artigianas sardas de s'agrualimentare chi in sas festas de Nadale e Cabuannu ant a bendere pane, pasta, dulches, binu, birra, petta, casu, pische e cunserva pro onzi gustu e semper chin sa garantzia de sa calidade e de sa traditzione.

Segundu s'Uffisciu Istudios sos sardos ant a faghere a mancu de comporare sas imitasciones chi arrivint dae fora comente su polcheddu dae s'Olanda, s'ozu dae sa Grecia, sa saltitza tunisina o sas seadas a sa murta chi arrivint dae s'Islovenia.

"In sas mesas e sutta de s'alvure de Nadale, occannu puru – narat Stefano Mameli, segretariu de Confartigianato –, faghide a manera de b'agattare produttos de s'agrualimentare sardu chi sunt tipicos de s'isula nostra, sunt bonos e sanos. S'impoltante est chi siant abberu produidos in Sardigna chin ingredientes naturales e de calidade. No est una novidade chi in su mercadu si bi agattene imitasciones, ma chie comporat, in sos ultimos tempos, ischit ischirriare menzus su de manigare".