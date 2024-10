Sos datos de sa Coldiretti narant chi sa die de Pasca de Nadale 8 sardos subra de 10 ant a bustare in domo issoro. Solu su 18% at a bustare in restorante o agriturismu.

Sos 200 sardos intervistados (75% feminas, dae sos 40 a sos 60 annos) ant nadu chi ant a comporare su de manigare in sos mercados de sas biddas.

In 8 bancas subra de 10 b'at a essere s'anzone. Sas differentzias mazores dae zona a zona ant a essere in sos primos e in sos dulches. In su centru de sa Sardigna, sos sardos chi s'ant a frimmare in domo issoro pro manigare in familia ant a essere s'85%.

Sas traditziones de su manigu ant a essere respettadas occannu puru. Sa zente mustrat de aere una cognissione semper pius manna de sa calidade de su manigu e at a preferrere sos produttos isulanos.