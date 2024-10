Sunt holaos duos annos dae hando sos pastores abiant comintzau a protestare hontra ‘e su pressiu ‘e su latte, pastores de totu sa Sardinna in cada bidda imbolavant su latte in s’istradone, totu uncordos e detzisos a parare su fronte a sos industriales.

Sa protesta prus manna, hommo est hontra ‘e su consorziu de su pecorinu romanu hi est su 60% de su latte de erbeghe produtu in sardinna. Gratzias a husta protesta sos pastores ant potziu ponne su frenu a su “ Nuovo Piano Di Regolazione”, una hosa istudià po aher balanzare solu sos prus potentes e po lis aher ponner manu in totu su mercau,

Hin sa protesta de sos pastores sa benda de su pecorinu romanu est creshia a livellos Natzionales e Internatzionales, ant tohau sos 270 cuintales de produtu.

Sos pastores sunt galu in abolottu poite totus ishint hi bi sunis hustos problemas ma nemos los risorvet.

Su latte hommo est pagau a 0,85 tzentesimos, imbetze de lu pagare supra de 1 euro hommente benit pagau dae sas coperativas.

Sos pastores sunt pedinde hi su pressiu siat postu in base a sas cuotas de totu sa produzione de su hasu e de s’arrehotu, su pressiu hi abiant postu s’annu ‘e są protesta, 0,74 tzentesimos, l’abiant atzettau po aher firmare sos abolottos in sos istradones de sa Sardinna, unu pressiu hi pahos industriales ant mantesu.

Sos pastores sunt pedinde de torrare a pihare s’argumentu siat in Regione siat in su Ministeru, po non rischiare hi dae hommo a pahos annos non torrent a pahare su latte a 0,60 tzentesimos.

S’intendent pihaos in ziru dae sa politica de sa Regione Sarda, nessunu prus a nau nudda po risorvet hustu problema,

In s’iscusa hi semmus in mesu de una pandemia nessunu at prus histionau de su pressiu ‘ su latte e nessunu est pessande a hussas pessones tzitas a zudissiu po aer protestau in sos istradones, su Ministru de s’Internu hi teniavamus abiat promitiu de risolver totu, imbetzes sunt arribàs solu dennussias.

Sunt tristos sos pastores sardos, ma non s’arrendent e ant a difender su triballu e bintzas s’issoro dignidade.

Sunt sas paragulas e sos pessamentos de Gianuario Falchi e de Nenneddu Sanna, hi dae derettu ant postu horo e anima po difender sos pastores.

