Sos hussizeris de su M5S, sunt in prenetu de ponner in sihuresa sa SS 129.

Sunt pedinde a sa Regione de aher derettu carchi hosa po non sihire a bier sa zente morinde in cussa hi muttint “ curva della Morte”.

Dae su 13 de ghennarzu de su 2021 dopiant cumintzare sos triballos po ponner in sihuresa husta curva, ma a oje non ant galu attu nudda.

Hustu triballu hi depent aher , est in sos tretos de Orotèddi, est meda perihulosu e che sunt annos promitinde de sistemare totu, de pretzisu dae Nadale de su 2017, hando in cussu tretu e istradone urint mortos sos duos frades, Matteu e Frantziscu Pintor, de 16 e 24 annos.

Sos Hussizeris de su M5S, Alessandro Solinas, Micheli Ciusa, Roberto Li Gioi e Desirè Manca, sunt sighinde sa battallia hi abiat cumintzau su Deputau de su M5S Alberto Manca, a su tempus Ministru de sos Trasportos.

Po sos triballos sunt istettios postos 3 miliones de euro, ma in Regione sunt galu a histionare de sa 129, e non d’ant a histionare mancu in sas urtimas riuniones hi ant a faher.

Su grupu M5S, est dimandande a su Presidente de sa Regione e sa Giunta, hi benzant derettu attos cumintzare sos triballos po ponner in sihuresa hussu tretu de istradone de sa 129, unu hamminu meda importante po sa Sardinna, si pessamus hi sehat s’Isula dee Orosei a Bosa.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22