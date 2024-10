Sos cummerciantes de Nugoro, eris manzanu ant protestau a innantis de sa Prefetura, poite herent torrare a aperrer sas attividades hi che tenent serràs dae tropu tempus, husta protesta l’at ammanià sa Confesercenti.

In pratza a protestare bintzas su movimentu ‘e sos pastores, hi ant pediu de interbenner a su Prefetto, Luca Rotondi.

At histionau, Sarbadore Fenu, unu gommista de Nugoro: “ nois tenimus s’attividade aperta ma nemos benidi a hambiare sas gommas, poite sa zente est hentza dinare, tenimus sas tassas de pahare e non che li ahimmus prus a hampare sas famiias”.

A pustis de Fenu, est interbenniu su mere de su ristorante Tascusi, Gianfranco Pranteddu: “ si sighimus de hustu andatzu, tra pahu dopimmus andare a mandihare a sa Caritas, sos balanzos hi teniavamus postos a unu hirru ch sunt finios, herimus triballare, sighinde totu sas regulas hi ant postu dae su Guvernu, ma nos deppent lassare triballare, goi non si podet prus sighire.- at accabau nande- dopimus andare a furare?”.

Su presidente de sa Confesercenti, Gianfranco Cadeddu at nau: “ sa situatzione est sempes prus grave, sunt distruende su triballu de una tzittade, non cumprendimus poite bi sunt attividades hi podent triballare e atteras no”.

Hommente a Nugoro, bintzas in Tortolì ant pesau una protesta, in 500 ant fattu una hadena de zente, longa 650 metros, dae su Cursu Umberto a sa Via Monsignor Virgilio.

“ Herimus triballare, tenimus totus sos istriumentos po poder triballare in sehuresa”. Sunt sas paragulas hi at nau, Claudia Comida.

