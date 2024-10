Custu manzanu a s'alveschere sos carabineris e sos forestales sunt falados a deghinas a Ozastra, a Orgosolo e a Desulu pro abbattire sos porcos chi, a cantu narant, tiant podere essere cundidos dae sa pesta suina.

Sos pastores, chi ant pesadu chitto pro andare a trabagliare, no sunt potidos arrivire a sos coiles issoro ca sa giustiscia aiat tancadu sas istradas pro no aere imbaros.

In Desulu ant compudadu sa zona de Girgini e de Guddetorgiu. "Fint sas 6.30 de custu manzanu – ant contadu sos pastores –, como sa bidda est assediada e no b'at pastore chi siat potidu torrare a coile. In s'impestantu neune s'at potidu abbaidare sas crabas chi sunt prossimas. Sa giustiscia narat chi si nos faghent dannu nos lu pagana. B'at de lis creere?".

"Semus torrados a su tempus de sos bandidos. Sunt arrividos a bidda frimmende tottu comente chi siemus delinquentes. Nos sunt distruende su trabagliu. No ischimus mancu itte bi sunt fattende in su logu nostru".

Finas sos pastores de Orgosolo chi ant sa robba in Montes si sunt agattados in sa mantessi situatzione. "Custu manzanu amus agattadu sas istradas pro arrivire a campagna tancadas – ant contadu –, no amus bidu nudda. Ischimus solu chi devent abbattire sos porcos. Maicantos pastores si sunt devidos incaminare a pe pro arrivire a sos coiles issoro a s'abbaidare sa robba. Nos ant nadu chi sa giustiscia at s'autorizatzione finas a su 17 de custu mese, finas a tando no ischimus itte nos aisettada".

Su presidente de sa Regione Pigliaru at nadu: "In Ispagna ant apidu sa pesta pro 40 annos. Poi ant detzisu de la cumbattere e l'ant eliminada. Oe su presuttu issoro est de sos menzus in su mundu e lis dat trabagliu e ricchesa. Cheret chi ponzemus fattu a issos eliminende sa pesta suina e premiende chie si ponet in regula. Semus fattende sa cosa giusta, su chi sos atteros no ant appidu su coraggiu de faghere dae prima".