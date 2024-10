Deris, 22 de Nadale, sos bandidos sunt intrados in sa buttega Di Meglio de Nuoro, in via Ballero.

Fint sas 9 de sero, ant aisettadu chi sos chimbe dipendentes aerent tancadu sa buttega e che lis ant dadu sas peddes a subra cando fint bessende dae s’ala de daisegus. Tando los ant ligados custringhendelos a lis dare s’incasciu de tota die.

Sos bandidos fint duos, armados de pistola e de fusile. Pustis de aer leadu su dinari, ant furadu sas giaes de su mezu de unu de sos dipendentes fuendesiche chin cussa macchina.

Sos carabineris, avveltidos de su chi aiat sutzessu, sunt arrividos subitu in via Ballero e ant incomintzadu a chilcare sos rapinadores. Pro como si nd'at ischidu nudda, e sa Giustiscia est ancora fatu issoro. No s'ischit balu cantu inari siat istadu furadu.