Sighinde s’ordinantzia de su Ministru de sa Salude , Roberto Speranza, hi che poniat sa Sardinna dae su 31 de maju in zona bianca, in uve sunt istettias apertas paritzas attividades e atteras depent galu isettare s’andatzu de sos contagios in custas dies, su presidente de sa Regione Sarda, hristian Solinas, at imbetzes ammaniau una noba ordinantzia po crihare de non aher ispragher su virus in Sardinna.

Dae su 31 de maju in s’Isula est cuntzessu de aperrer a paritzas attividades, sighinde hustas regulas:

a) ispettacolos in lohos apertos e a ziru in sos hamminos, centros de sotziu po familias;

b) pishinas in lohos serraos, podet intrare una pessone cada 40 metros cubos de aghera e hi bi siat su tassu de reciclu de s’aghera, prus pahu de su 0,6;

c) centros termales, podet intrare una pessone cada 40 metros cubos de aghera e hi bi siat su tassu de reciclu de s’aghera de su 0,6;

d) estas privàs sghias dae cerimonias tziviles e/o religiosas in lohos apertos, bi podet esser una pessone cada 20 metros cubos de aghera;

e) attividades de ristoratzione, si podet triballare in lohos serraos e bintzas in custu casu una pessone cada 20 metros cubos de aghera e unu tassu de reciclu de s’aghera de su 0,5;

f) fieras, hi sunt sas sagras e sas fieras locales;

g) salas po aher iscomissas e salas po su bingo;

h) centros culturales, centros sotziales e ricreativos;

i) cursos de furmatzione

po crihare de ponner unu limite a sas presentzias in sas litteras hi ammus iscrittu, a),b),c),d) ed e), non benint cunsideraos hussos hi tenent sos paperis hi:

-risurtet hi appant fattu ambas doses de su vacinu

-de che aer holau su Covid non prus dae 6 meses

-de tenner s’esitu negativu de unu tampone fattu non prus dae 48 oras.

