Non finit s’abolottu hi s’est pesau hontra’ e sos politicos, dirigentes e funtzionarios de sa Regione, sos hi ant buscau in Sardara, in su ristorante de sas termas, in 40 totus sortios prandende.

Dae su hi ant nau, su Presidente ‘e sa Regione, Christian Solinas, est inchiettu po husta faina hi ant fattu, issu non d’ishiat nudda de husta sortida, ma sa hosa hi prus l’at fattu inchiettare est hi, in su mamentu hi totus sos Sardos sunt ahende unu muntone de sacrifitzios po poder hampare, poite sunt totus rispettande sas regulas postas dae su guvernu hontra ‘e su Covid, hustas pessones hi dopiant dare s’esempiu a totu hantos, urint totus sortios prandende hin trancuillidade.

Su Presidente est in isettu de ishire poite urint prandende totus paris e heret ishire totus sos numenem de hustas pessones.

Po hommo nemos at atrogau nudda, ma dae su hi s’est benniu a ishire, Solinas at nau hi totus sos hi non ant rispettau sas regulas de sa pandemia, non ant a poder prus mantener sos incarrigos hi teniant in Regione.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22