Oe finit su hontu hi Sarbadore Monne nos at hertziu aher legher, unu hontu de amistade de duos ommines de biddas diferentes, duos ommines hi dae hando si sunt honnotos si sunt azudaos e rispettaos po tottu sa bida.

Su hontu at histionau de su Durgalesu Paule Monne, mannoi de Sarbadore e de Juanni Corbeddu, Ulianesu, hi s’at holau belle totu sa bida bandiande.

Torramus gratzias a Sarbadore Monne, a nos at dau s’opurtunidade de bos aher legher hustos bellos hontos, husta est sa ‘e ses partes e si huncruit s’istoria.

Istoria de un’ amistade tra Durgale e Uliana, Paule Monne e Juanni Corbeddu

Como cherzo amentare unu fatu, chi mannoi Piane contàt chin piachere ca aiat apiu ocasione de bidere a “tziu Corveddu” (comente li naràt issu). Fit cando, in su mese de maju de s’annu 1896, fit andàu a Oddoene po sa ‘esta chi fachiant in sa cresia de Bonu Caminu e intas tando, si fachiat sa missa, ma intas mandigos, cantos e ballos, totu in alligrìa.

Custa festa fit un’ocasione, po sos zovanos, inùe podiant pompiare sas pitzinnas e fachere unu ballu, peri mannoi, chi tando aiat 18 annos, aiat picàu su caddu de su babbu, paris chin ateros cumpanzos fint andàos a sa ‘esta. A bortaedie, pustis chi aiant bene mandicàu, be fint sos ballos, alligràos dae sos tocadores de tumbarinu, orgonitu e bintzas sos cantadores in sardu, sos priores de sa ‘esta aiant arguìu intas una gara po chie isparat bene, unu gara chi unu pacu amentàt sa sartillia de Aristanis, solu ca su cadderi, imbetzes de s’istoccu juchiat in manos su fusile, semper a carrera posta depiat isparare a unu sinzale e po chie corfàt su bersalliu li daiant po premiu unu casu.

Cando sos ballos fint zai cumentzàos dae un’iscùta, fint arribàos a s’inghiradu de sos balladores duos omines istranzos chi bestiant su costumene Ulianesu, unu zovanu, chi podiat aere 25-30 annos, e-i s’ateru, prùs bintràu in tempus, chi cumpariat de 50-55 annos.

Innantis sont abarràos pompiande sos balladores, cando est cumentzàu un’ateru inghiru e ballu, si sont fatos a dainnantis mutinde duas feminas a ballare. Croncuìu custu ballu fint torràos a bintrare a mesu de s’inghiradu un’atera paia de ‘ortas, semper alligros e cuntentos po comente fit andande sa ‘esta. Tando aiant saludàu sas feminas chi lis aiant dàu s’onore de su ballu e fint andàos a pompiare sa gara de sos isparadores; s’istranzu prùs zovanu si fit apresiàu anùe fint sos priores e aiat pacàu sa quota po fachere tres tiros, tando aiat irvetàu chi essere tocàu a issu a picare su caddu e unu fusile chi lis daiant sos priores.

Intantu aiant bistu sos primos tres cadderis chi si fint proàos in sa gara de pretzisione e abilidade, ca non cheriat solu a isparare ‘ene ma intas a abarrare frimu in sa sedda ca pustis chi aiant isparàu, su caddu podiat fachere carchi brinchiu chi che ghetat su cadderi a terra. Cando aiat bistu ca sos primos duos cadderis aiant faddiu su bersalliu e su ‘e tres che fit intas rutu dae caddu, su zovanu Ulianesu s’aiat setiu su caddu e fit andàu a si fachere una paia de ziros in sa pratta de sa cresia po lu proare, tando cando si fit intèsu sicuru l’aiat ispronàu puntande anùe fit postu su bersalliu, mantenende su frenu chin sa manu manca e chin sa dresta su fusile e ponende sas cannas in pitu de su bratzu mancu.

Cando fit lompende apresu a su bersalliu, chi fit unu casu, chin su bratzu mancu l’aiat dàu un’ispinta a artu a sas cannas e chin sa manu dresta aiat imperàu su fusile comente chi esseret una pistola, pustis aiat isparàu picande in prenu su casu. Sos pompiadores fint abarràos ispapatàos ca no aiant mai ‘istu unu isparande in cussa manera, non fit galu finìa ca su cadderi aiat fatu un’ateru ziru in sa pratta e tando aiat torràu a ispronare su caddu po ‘achere un’ateru tiru, intas custa ‘orta picande in prenu su bersalliu. Pustis, paris chin su cumpanzu aiant picàu sos duos casos de premiu e fint torràos anùe fint sos ballos, donniunu, aiat picàu su casu e si l’aiat istrinàu a sa ‘emina chi sa cale aiat ballàu.

Fatu custu, lis aiant torràu grassias po su ballu e chene allegare chin nissunu, si fint incaminàos conca a S’iscala de Surtana dae nùe fint bennios, lassande sa zente a mumuchiare e pessare chie podiant essere. E gasi tra parre e assimizonzu po chie podiant essere, totu si fint cumbintos ca su prùs mannu fit tziu Corbeddu e-i su zovanu fit Antòni Mulas, connotu comente “su bellu de Uliana” e intas ca fit abile e pretzisu a isparare.

Po croncuire su contu, a “tziu Corveddu” l’ant a morrer sos carabineris sa die 3 de capidanni de s’annu 1898, in su monte Orgolesu, in locu chi li narant “Riu ‘e Monte”. Cando aiant ischìu de custa morte, meda zente de su tzircundariu de Nuoro at a zoviare a Uliana po li dare s’onore chi si meritàt.

Intas bisaviu Paule, apenas ischìa sa notissia, fit andàu a Uliana po lu pranghere paris chin sos parentes, unu dolu mannu po issu, ca aiat perdiu unu cumpanzu chi fit prùs de unu frade, ma lu pranghiat po totu su chi c’aiat colàu in sos annos chi fit bandidande e chi fortzis, si b’at apiu abbèru una zustissia prùs zusta e chi sa zente l’at apia in fidutzia e non timia, peri “tziu Corveddu” at apiu fatu una vida normale comente a totu sas ateras pessones, e fit istàu mortu, betzu e serenu, in su letu de domo sua.

Durgale, su 5 ‘e aprile 2020 Sarbadore Monne

