Eris merie sa bidda ‘e Silanos at dau s’urtimu saludu a Diana Morittu, sa pitzocca de 22 annos hi sufriat de una distrofia a sos muscolos, una maladia hi l’abiant honnotu dae hando teniat pahos annos, est morta po un’emorargia cerebrale.

Unu saludu hi, medas pessones heriant dare a Diana, ma po rispettu de sas regulas po su Covid no ant potziu.

Tristos mannos su Babbu Mario, sa Mamma Anzela Maria e su frade Dario, unu dolore hi at curfiu bintzas totu sa bidda ‘e Silànos e totu su mundu de su Folklore de Sardinna

Diana si l’ammentant totus po sa huntentesa hi teniat hando inghiai su hostumene de sa bidda sua, unu disizu hi at sempe tentu dae hando udi minoredda.

Deo puru appo hertziu iscrier una poesia po ammetare a Diana, po ammentare sa ortza hi a tentusemper e po ammentare sa cara sua semper alligra, sempe gherrande hontra ‘e su destinu hi l’abiat negau de holare una vida hommente hussa hi totus sos zovanos de s’edade sua disizant.

Su chelu de nieddu ses pintadu

Non tenet pius su bellu colore

Est pianghinde po cussu fiore

Chi su destinu feu c’at pigadu

Ses Istada Diana tropu pagu

In custa vida piena ‘e dolore

Ma tue semper alligra e ch’in amore

A esser fortes nos as imparadu

A Babbu e a Mamma tene in mente

Po Frade tou faghe sa guida

Chi mai issos appana tristura

In paradisu ses tue una pintura

Ti soe idende serena e sorridente

Chin su costumene fiera ses bestida

