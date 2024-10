Torrant in pratza po protestare, sos professionistas hi triballant in sos settores hi ammaniant isposonzos.

Lunis 26 de abrile, a innantis de su Hussizu Regionale in Via Roma in Hasteddu, ahent una protesta, poite galu non tenent una die pretzisa de hando ant a poder torrare a triballare.

La sunt organizande sos de sa Cunfederatzione de sas Associatziones de sas categorias de su settore “ Matrimoni ed Eventi”, paris hin sa “ Filiera Eventi Unita” e hin sos de, “ totu paris po su Wedding”.

At nau Ivonne Concu, sa capudelegatzione de Federmep Sardegna: “ su Guvernu at dau dies pretzisas po poder torrare a triballare, a cada tipu de attividade, imbatzes po sos isposonzos e po sos eventos privaos non at dau nudda.

Est una detzisione hi non cumprendimus, sunt rischiande de brusiare bintzas s’stajone de s’istiu, a pustis hi che semmus frimos dae 14 meses.

Ammus presentau in sa Cunferentzia de sas Regiones, unu paperi, in uve ammus iscrittu hommente poder torrare a cumintzare a triballare, ma nessunu at dau arrespostas, est po hussu hi andamus a innantis de su palatzu ‘e sa Regione a protestare.

Dimandamus a su Presidente Solinas,de nos ashurtare e de tenner hussideru de su settore nostru”

Sunt bintzas dimandande de imbiare hantu prima , sos contributos hi sas attividades sunt isettande, herent bintzas unu contributu po sanare sos dannos hi ant tentu in custos 14 meses hi sunt frimos.

A pustis de prus de un’annu hi sunt hentza triballu, hustas attividades sunt pedinde de torrare a triballare.

