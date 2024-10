Sa hosa hi prus ahet dolu est a pompiare sos montes e a los bier totu nibaos, lu nant sos buteheris e sos meres de albergos e ristorantes de Fonne hi s’urint amaniande a retzire amihos e istranzos po sas estas de nadale, ma ant depiu ashurtare sas paragulas de su Dpcm.

Daniela Falconi histionada homente sindihu de sa bidda e homente imprendidora de paritzas atividades e a numene de totus sos imprendidores de sa bidda, nandenos: “semus tristos po homente semus holande hustas dies in sa bidda nostra, in uve cad’annu in custos meses humis istrahos ma huntentos, oh’annu semus perdende su hi amus attu in sos annos holaos.

37 annos de triballu ma mai homente a hustu”.

De su matessi pessamentu est Delia Cualbu issa puru imprendidora:

“s’annu holau in custas dies umis saludande totu hussa zente hi aviat seperau de si holare pahas dies de recreu in s’albergo nostru e ateras pessones urnt arribande a nohe po si pasare e po si gulare in sos montes nibaos.

A pustis de 45 annos hi semus triballande, oh’annu est su primu hi holamus hnzaos”.

