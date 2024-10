Sunt tottu femineddas sas primas naschidas in Sardigna in su 2019. Sa prima de tottu est naschida in s’ispidale Santu Frantziscu de Nuoro e si narat Alice. Est naschida a mesanotte e sette minutos e pesat 3 chilos e 710 grammos. Su babbu e sa mama sunt de Teti.

Poi de mesora, in s’ispidale Santissima Trinidade de Casteddu est naschida Matilde, 3,340 kg. Subitu poi in s’ispidale Santissima Annuntziada de Tattari est naschida Emma, guasi 3 kg de pesu.

Lorenzo est su primu mascittu naschidu in su 2019, in su Policlinicu Duilio Casula de Paùli. Est naschidu a sas 11:49 e pesat 2 chilos e 760 grammos.