Antonij, su pitzinnu de 3 annos mortu a pustis hi ch’est halau in d’una pishina, sa die hi urint afestande unu hozubiu in Frumini de Cuartu, lu depent interrare in terra issoro, su babbu e sa mamma sunt Ucrainos.

Hustu est unu disizu de su babbu , Nikolay, unu preide ortodosso, hi nat sa missa in Hasteddu e Terranoa.

Po che poder pihare su pitzinnu in Ucraina, serbit unu muntone ‘e dinare.

Po azudare husta familia, si sunt interessande sos de s’Associatzione “ Cittadini del Mondo”, sunt crihande de collire su dinare hi serbit po hustu biazu.

Nikolay at nau: “ s’Associatzione est nashia in Sardinna dae paritzos annos, dae hando semmus arribaos totu nois in terra Sarda”.

Antonij, est zustu hi benzat interrau in terra sua, sos de s’Associatzione sunt dimandande a totus sos amihos, de dare un azudu a Nikolay e a totu sa familia po poder pahare su biazu.

Unu contributu hi podent dare totus sas pessones hi nde tenent piaghere.

Po hie est interessau, si podet imbiare su dinare a su hontu de Nikolay, su babbu de su pitzinnu: “ Mikola Volskyy, in sa Poste Pay a su numeru: 5333 1710 8928 6559, o sinono unu bonificu a s’Iban: IT51B3608105138282716882725 ”.

