Est de sehuru s’urtima possibilidade hi su Hasteddu tenet de si poder sarbare, s’unicu risurtau est a bincher.

Hustu notte hontra ‘ su Parma, sos zohadores Sardos depent dare horo e anima si herent galu isperare in d’unu meraculu.

S’allenadore, Semplici in cunferentzia istampa at nau: “ tenzo meda fidutzia, semmus credende de nos sarbare, in medas nos criticant, herimus aher bier hi semmus galu in zohu, herimus e dopimus gherrare fintzas a sa fine de su campionau.

Dominiha holà in Milano ammus fattu una bella partzida, sos zohadores ant hurtu e s’azudavant a pare e oje dopimus sighire hussu andatzu.

Bintzas su Parma si depet sarbare, duncas at asser una partzida meda tosta ma non depimus timer a nessunu, non tenimus prus nudda ‘e perder, dopimus aher puntos po hartiare in classifica”.

Su presidente , Tommaso Giulini est tristu po hommente sunt andande sas hosas e Semplici li d’at resone: “ non semmus ahende bellos resurtaos, deo , paris hin totus sos zohadores d’ishimus hi est s’ora de aher meda de prus de su hi ammus fattu bintzas a hommo”.

