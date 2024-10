Su Hasteddu est sighinde a creder hi si potzat sarbare e in su hamminu hi est ahende po poder abarrare in serie A, eris sunt arribaos tres puntos fattos hontra ‘e sa Roma.

Sa partzida est finia 3-2 po s’iscuadra de Semplici, una partzida hi ant gherrau e ant hertziu bincher hin totus sas ortzas.

S’allenadore de sos sardos, a pustis finia sa partzida at nau: “Herzo aher sos complimentos a totus sos zohadores po hommente ant zohau, hustos 9 puntos hi ammus fattu in tres partzidas nos ant torrau a ponner in zohu po nos sarbare. Su hamminu est galu longu, sos pitzoccos mios, sunt torrande a zohare hommente ishint, s’iscuadra hi soe allenande est de halidade, ma medas bortas non l’at dimostrau. Hando semmus rennessios a daer serenidade a sos zohadores, est hambiau totu, est un’iscuadra hi dopiat gherrare po atteras hosas, non po si sarbare".

"Ammus fattu una hosa manna a che cassare in classifica su Benevento e su Torino - at sighiu - ma a sos zohadores lis appo nau hi galu non ammus fattu nudda, dae hustu mamentu benit su bellu, totus sas partzidas hi mancant depent esser battallias e dopimus crihare de las bincher totus”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22