A nudda est serbia sa protesta de su preside de s’Ishola “Ipsia, Agrariu, Nauticu, Alberghiera e Sotziu Sanitariu ” Ianas de Tortolì, hi po esser hontra a sa’ordinantzia de su Presidente de sa Regione Sarda , Christian Solinas, abiat apertu s’ishola,e abiat attu intrare su 50% de sos alunnos.

S’ordinantzia de Solinas nabat, hi si podiat torrare a ishola su 1 de Frearzu mancari postos in zona gialla.

Su preside, Gian Battista Usai , abiat detzisu de aperrer , ahende torrare sos pitzoccos a ishola, ma non pessavat de andare hontra a su Prefetto, Luca Rotordi, hi at obriccau a fahe sas letziones dae domo.

Su prefetto at nau hi s’ordinatzia de sa Regione Sarda est in regula e andat rispettada.

Su Preside at nau hi non cumprendet poite non benit pihau po bonu su Dpcm de su Guvernu, bidu hi semus in zona groga, e sos alunnos ant attu sos tampones, ma rispettat su hi su prefetto at detzisu.

