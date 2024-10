Est finia eris sa ‘e 7 tappas de “Sardi Sicuri”, sunt sos controllos hi sa Regione Sarda est ahende po crihare de frimare sos contagios a su Covid.

Unu progettu hi est sighinde Ares-Ats paris hin sos entes locales de su territoriu.

Hustu fine ‘e hida holau, in 33 biddas ant fattu 31.782 tampones, a sos 13.871, fattos eris, s’azunghent 17.911 fattos sapadu.

Sighinde s’andatzu de sas hidas holàs, ant fattu tampones medas sensibles a su virus, e totu hantos de badas.

Sas biddas in uve sunt istettios fattos hustos controllos sunt: Assemini, Cabudèrra, Su Màsu ( Elmas), Uda, Santu Sparau, Deximumànnu, Deximuputzu, Bidd’e Sòrris, Biddaspitziosa, Silicua, Biddaramòsa, Teulada, Pula, Santu Pèdru, Domus De Maria, Isili, Arroli, Nurri, Mandas, Seurgus Donigala, Scaleprànu, Nuragus, Nuràdda, Iscròca, Gerxei, Sadili, Stersili, Gesigu, Gòni, Serrì, Geròni, Biddanòa ‘e Tulu e Seùlu.

A oje che sunt 175 Comunas Sardas hi ant fattu hustos controllos, belle sa metade ‘e s’isula.

In totu che sunt 260 miza ‘e tampones fattos ,in Ozàstra, in Provintzia ‘e Nugoro e sa zona ‘e bassu ‘e sa Sardinna hontande a Hasteddu hin totu s’aghera metropolitana.

