Sapadu e dominiha est tohau a sa provintzia de Nugoro su controllu po ponner fronte a su covid.

In duas dies sunt istettios attos 40.274 tampones, 10.710 in sa tzitade de Nugoro, sunt pahos sos risurtaos positivos a su virus dae sos tampones.

Est unu controllu organizzau dae sa Regione Sarda , “Sardi Sicuri”, hi cada hida ant a faher a turnu in totu sa Sardinna.

Non meda huntentos sos de s’Ats, poite abiant pessau de poder aher tra 71 miza e 98 miza tampones in sas duas dies, ma abbarant isperanàzosos po sa hida hi est beninde, puite ant a torrare a fahren sos tampones semper in sa provintzia de Nugoro.

Su Presidente de sa Regione Sarda, Christian Solinas, at nau: ”est unu progetu meda importante, ahende goi semmus sihuros de firmare sos contagios a su virus, semmus mezorande die po die, dopimus sighire a istare ishidos e pedimus un azudu a totus sos sardos po che poder essire hantu prima dae husta pesta”.

