8 annos a hommo est nashia Sardegna Live, torrande a sehus e biende su hi in custos annos ammus attu, podimus narrer hi ammus tentu sorte bona, in su tempus semmus creschios grartzias a bois hi nos azes semper sighiu.

Ammus semper triballau hin s’impinnu e sa seriedade po aher nashire una redatzione giornalistica, pompiande semper de ahuntentare a totus.

No ammus petzi triballau in rete, online, ummis e semmus semper presentes in medas biddas de Sardinna, po hontare onzi tipu ‘e novidade.

Ammus huncordau un ‘istrutura po sa produtzione de sos videos, de los poder aher bintzas in diretta, attretzduras de halidade hi nos permittint de hontare hale si siat novidade in cada hirru de sa terra Sarda e in cada mamentu.

Ammus apertu in su centru de Hasteddu un ufitziu nobu, po sighire a cresher e po esser semper prus professionales.

Ammus dau bohe a totus sos Sardos, ahende mannas totus hussas biddas minores hi tenimus in Sardinna, tenimus a horo husta Terra e semmus crihande de bo lu aher bier die po die.

Su hi po hommo semmus rennessios a faher, nos azudat e nos d’at galu prus gana de sighire in custu hamminu, hustu tempus hi semmus honnoshende, de crisi a sa sanidade e a s’economia, at postu in pelea totu hantos e nois puru che semmus in mesu a husta crisi, semmus gherrande hin totus sas ortzas hi tenimus po no aher morrer Sardegna Live.

Sa lealtade e su rispetu, duas paragulas hi dae semper ammus postu in su triballu nostru e in sa bida nostra.

Nos piaghet a pompiare semper a innantis, pessande a nois e a hie cada die perder su propriu tempus po nos sighire.

Torramus gratzias a hie at cretiu in nois, a hie galu oje est credente e a hie at a creder unu cras.

Gratzias de horo, po hustos 8 annos holaos paris, po hustu bisu hi semmus ahende e hi ammus a faher cada die hin bois.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22