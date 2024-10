Non cheret accabare s’abolottu hi s’est pesau po su pranzu de Sardara.

Su 7 de aprile, sos de sa Guardia ‘e Finanzta, abiant buscau in su ristorante de sas termas de Sardara, 40 pessones a pranzu, totu zente honnotta in totu sa Sardinna, zente hi triballat in sos ufitzios de sa Regione, Dutores, Forestales e Capos de s’Esercitu.

Un’abolottu hi s’est pesau, bintzas in su Hussizu Regionale, in uve sos ribales de sos partzidos majores, herent d’ishire totu su hi est sutzessu sa die, e poite urint totus paris prandende in ristorante, mancari essemus totus in zona aranzu e mascamente in custu mamentu de crisi sanitaria e de crisi economica hi totu s’Isula est patinde.

Galu non s’ishit totu sa beridade, in paritzos sunt istettios interrogaos, in sa Procura, dae su Pm, Giangiacomo Pilia.

Hommo herent iscobiare hie at pahau su hontu de su pranzu, sunt nande hi siet hostau 1000 euro.

S’est benniu a ishire, ma galu non s’ishit si est beru, hi metade de su hontu l’appat pahau su gestore de sas termas, Zuvanne Corona, est issu hi at muttiu paritzas pessones a su pranzu.

Po hommo nemos at attrogau nudda, non s’ishit poite siat istettiu attu hustu pranzu, hie appat pahau e hie sunt sas pessones hi sunt rennessias a ughire hando sunt arribaos sos de sa Guardia ‘e Finantza, solu in 19 sunt istettios reconnotos.

