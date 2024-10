Sant’antoni est una esta religiosa e meda intesa, afestà in sas biddas de Sardinna.

Oh'annu non si podet afestare po curpa de su virus, nessunu tenet in mente de no aer honnotu su pisperu hene afestau.

Oe 16 de ghennarzu, su pisperu de Sant’Antoni de su ohu o de su fogu homente medas lu mutint, sa esta hi cada bidda tenet sinzà homente unu de sos prus bellos momentos po aher sortire totu sa zente paris, non podet esser atta, bellas tassas de binu bivias in cumpanzia, s’ava e lardu o petza de cada zenia hotta in su hohu, nesunu l’as podet bier in sa bidda sua. Est sa esta hi aperit su harrasehare, hussa hi in medas biddas ahet essire po sa prima borta ‘e s’annu sas mascaras, sas hi si tenent de traditzione. Carchi bidda at dau unu sinzale religiosu, ant amaniau unu hohu minore, zustu po no perder sa traditzione e po ahuntentarent sos devotos a su Santu.

”“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22