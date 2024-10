Ant brusiau 2 mezos e una barca de sa Forestale e de sa Vigilatzia Ambientale in Sant’Antiocru, su dannu est sutzessu a sa 1 ‘e notte.

Su ohu at distrutu sos mezos parchegiaos, a pustis hi sunt arribaos sos vigiles ant potziu istutare sas fracas e ponner in sihuresa totu su lohu.

Su Sindihu de Sant’Antiocru, Innassi Locci, est meda inchietu po hantu est sutzessu, at iscritu in Facebook: “Su dannu hi hustu notte ant attu a sa Forestale, est unu dannu mannu, de hundennare hene crihare iscusas, est unu dannu po totu sa bidda de Sant’Antiocru, poite ant tohau zente hi cada die triballat po nois”.

Tristu bintzas su Humandante Regionale de sas Forestales de sa Sardinna, Antoni Casula, hi a s’Ansa at nau:

“Amus comintzau derettu sa criha po ishire hie at allutu sos mezos, semus crihande de humprender poite l’ant attu, ma sihuramente dipendet da su triballu hi sunt ahende in s’Istatzione Navale.

Damus sa nostra solidariedade a sos colegas, e bintzas sae s’Assassore po sa Difesa de s’Ambiente, Gianni Lampis, e de su presidente de sa Regione Christian Solinas”.

