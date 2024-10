Est cumintzau eris in su Tribunale de Hasteddu, su protzessu po sa morte de Tamara Maccario,morta in Assemini po more de s’alluvione sutzessa in Santu Gavine de su 2018.

Tamara paris hin totu sa familia sua, urint crihande de ughire dae sa uria ‘e s’abba, ma s’unda ‘e su ribu che los abiat pihaos.

Su Zuighe, Cristina Ornano at cumintzau su protzessu hontra ‘e Gianluca Gioia, assessore a sa Protetzione Tzivile de sa Comuna de Assemini, hontra ‘e Mauro Moledda e Alessandro Bocchini, responsabiles de sa Protetzione Tzivile de sa Comuna, bintzas a sa die de s’alluvione.

Sunt imputaos de omitzidiu.

Sa Pm Rossana Allieri, at tzittau su maridu e sa iza prus manna de sa emmina morta, e ant hontau: “ semmus ughios dae sa uria ‘e s’abba, ma a pustis de unu pahu sa macchina pariat una barca, ammus probau a halare, ma s'unda ‘e s’abba no c’at pihau”.

Tamara est morta in intros de sa macchina, non est rennessia a ughire, su maridu sa iza prus manna e sas gemellas prus minores si sunt sarbàos po meraculu.

S’attera udientzia at a esser su 13 ‘e Maju e sa die at a histionare su humandante de sas Forestales, Fabrizio Madeddu, hi at sighiu totus sas indagines.

