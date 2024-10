S'allenadore de sa natzionale de ciclismu Davide Cassani creet in su ciclista de Biddacidru Fabio Aru. "Su 2018 at a essere s'annu sou".

L'at nadu in Tattari in s'abboju "Su talentu a su servitziu de s'siquadra" organizadu dae s'Universidade. "Aru at bissu una Vuelta e unu campionadu italianu, at bestidu sa maglia groga e s'est fattu onore in su Tour de France, penso chi pro essere cunsideradu abberu unu de sos mannos de su ciclismu li manchet solu de binchere su Giru de Italia e penso puru chi appat sas capatzidades pro lu faghere".

"Fabio est già istadu protagonista de su Giru inue est arrividu segundu e tertzu, como podet essere chi siat prontu pro binchere e at finas s'isquadra giusta pro bi la faghere mancari a currere contra a Froome at a essere diffitzile meda ca in sas tappas a cronometro Froome li tiat podere dare finas duos o tres minutos, ma b'at bellas pigadas pro recuperare".

Sas paraulas de Cassani sunt de importu mannu ca unu che a isse, chi sighit sos menzus curridores de Italia e est unu de sos espertos pius mannos de ciclismu, no at nudda de regalare a niunu. Si s'est attrividu a faeddare bai de su ciclista sardu cheret narrere chi abberu, Aru, est bidu bene meda in su mundu sou no solu comente persone ma finas e pius de tottu comente atleta.