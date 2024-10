Sa multinatzionale isvitzera Sider Alloys s'at a comporare s'Alcoa de Portovesme intro de su 15 de su mese de Frealzu de su 2018.

Su segretariu de sa Fim Cisl Marco Bentivoglio, chi at dadu sa notiscia, at faeddadu de unu "mamentu istoricu pro chie bi l'at sighida a cumabattere".

"Faghere torrare a partire s'Alcoa de Portovesme est un'iscummissa diffitzile e b'ant crettidu in pagos – at nadu s'amministradore delegadu de sa Sider Alloys Giuseppe Mannina – Torro gratzias a su ministru Calenda e a su segretariu de sa Fim Bentivoglio pro su coraggiu e pro s'ostinadesa".

Su ministru pro s'Isviluppu economicu Calenda at promissu: "Pro festare aisettamus a cando dae sa fabbrica, in frealzu, at a bessire su primu produttu. In custas occasiones est menzus a essere prudentes. Appo a bennere a bos agattare su 22 de custu mese, sa pitza nde l'atto eo".

Su segretariu de sa Uilm, Rocco Palombella, at nadu chi "Semus de accordu chi sa Sider Alloys comporet s'Alcoa de Portovesme ca cheret narrere chi s'at a torrare a produire alluminiu in unu istabilimentu chi pro maicantu tempus at vividu che seguresa peruna. Est una novidade de importu mannu pro una de sas provintzias pius poveras de Italia".