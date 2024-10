“ Sa Sardinna po un’attera hida, abbarat in zona aranzu, mi l’at fattu ishire su Ministru Speranza”, l’at nau eris in S’Alighera, s’Assessore Regionale a sa Sanidade, Mario Nieddu, innantis hi dae su Guvernu essent firmau s’ordinantzia.

Sa Sardinna e sa Calabria, sunt sas Regiones Italianas hi tenent s’Rt prus bassu de totu sa Natzione.

Pompiande hustos datos s’Isula dopiat holare in zona groga, imbetzes po atteras 7 dies depet sighire sa zona aranzu, gai at detzisu su Ministru.

Dae sa Regione Sarda abiant pediu a Speranza, de che ponner sa Sardinna in zona groga, poite sos contagios sunt halande die po die.

Bintzas in sas biddas in uve sos positivos a su covid urint medas, hommo s’andatzu est mezorau.

In Sardinna tenimus una media de 1.072 positivos a sa hida, risurtant 67 positivos po 100 miza ‘e abitantes e unu rischiu de contagios meda bassu.