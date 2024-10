S’Assessore Regionale a sa Sanidade, Mario Nieddu, est irtebenniu a pustis hi su Ministru Speranza, at attu ishire hi sa Sardinna dae zona bianca torravat in zona aranzu.

S’assessore no atzetat husta detzisione e at nau: “ semmus pedinde a sos de su Guvernu, hi torrent a faher sos hontos zustos, po nois sunt ahende un isballiu meda mannu.

No est possibile hi in pahas dies semmus holande dae rischiu bassu a rischiu moderau, sos numeros de husta hida ant bintzas mezorau, sunt creshios in tertzas biddas su numeru de sos positivos, ma dopimus hussiderare hi sunt arribàs in Sardinna sas variantes de su virus, hi trasmittint de prus sa maladia a sas pessones”.

S’assessore Nieddu at bintzas nau. “ tenimus totus sos datos po abbarrare in zona bianca, tenimus prus pahu de 50 positivos po 100 miza abitantes, e sos postos occupaos in sas terapias intensivas e nono sunt meda de mancu de sos meses holaos”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22