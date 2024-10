Pro sa segunda bia in pagas dies sa Regione attaccat su Guvernu pro cantu riguardat una parte de su dinari chi dae Roma s’ant muntesu comente contributu regionale pro sanare su depidu pubblicu.

Sunt 285 miliones, chi sa Regione at postu in sa Finantziaria 2019, ca una sententzia de sa Corte costitutzionale at istabilidu chi sa Sardigna no deviat cussu dinari a su Guvernu italianu e como sos avvocados de sa Regione narant chi siat dinari prontu pro essere recuperadu. Pro custu motivu sa Giunta Pigliaru l’at postu in su bilanciu.

"Semus a dainanti a unu iscontru istitutzionale chi no s’est bidu mai – at nadu s’assossore a su Bilanciu Raffaele Paci – su Guvernu no est istadu leale chin sas istitutziones sardas ".

Segundu sos guvernantes sardos no est istada rispettada sa norma chi su Guvernu e tottu aiat postu in sa leze de su bilanciu natzionale, chi naraiat chi intro su 31 de giannalzu si fit devidu aere un accordu chi sas regiones a istatutu ispeciale pro cantu riguardat su contributu pro sanare su depidu pubblicu. Dae Palazzo Chigi no tiant aere mancu cunvocadu mancu sa Giunta pro si cunfrontare.

Pro custu motivu, su presidente Pigliaru cheret chilcare unu zuighe tzivile pro recuperare sos 285 miliones. "S’Istadu nos devet cussu dinari – at nadu Paci –. Est una situatzione de no creere. Amus a andare a dainanti pro difendere sa Regione nostra, cussu dinari est de sos sardos".