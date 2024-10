Sa pellicula in sardu Bandidos e Balentes, fata dae su regista de Tiesi Fabio Manuel Mulas, est resultada sa menzus in limba istranza de sas chi ocannu ant partecipadu a su Cuncursu Mundiale de su Cinema de Milano. Sa pellicula est finas candidada a binchere ateros chimbe premios de su cuncursu.

Sa pellicula, produida in totu in Sardigna, est istada premiada subra de 400 ateras pelliculas fatas in donzi ala de su mundu.

In Bandidos e Balentes, chi est s'ultima pellicula italiana balu in su cuncursu, si faeddant sas modas de 45 biddas sardas divescias.

Su regista at leadu ispiratzione dae sos contos de trint'annos de servitziu iscritos in su diariu de unu carabineri de Aristanis, Gianluca Pirastu.

Sa pellicula est ambientada in sa Sardigna de sos annos '50 e '60 e contat istorias de sa vida de tando, de disamistades, de bandidos chi si cuaiant in domos de janas, nuraghes e pinnettas. Sas feminas sunt importantes meda pro su contu e Mintonia, mama de Angheledda e Bobore, est una de sas figuras printzipales de s'istoria. Unu de sos attores est Luca Locci de Macumere, chi isteit sequestradu abberu cando aiat 7 annos. "Luca Locci at apidu coraggiu meda - at nadu su regista - a recitare su ruolu chi at vividu abberu in sa vita".

Katia Corda de Mamujada e Giuseppe Garippa de Uliana recitant comente protagonistas printzipales.

Sos 140 attores sunt sardos comente s'isceneggiadura de Tonino Pischedda, sa fotografia de Stefano Desole, s'attendente de su regista Gabriele Brundu e sas musicas de Danele Barbato Boe.

Dae cando est bessida, Bandidos e Balentes at bissu 34 premios e resultat sa pellicula pius premiada de s'istoria de su cinema sardu.