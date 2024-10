Sa lana de sas herbehes hontra ‘e s’incuinamentu

Sos tapettos postos in su portu, assorbint ozu bintzas a su 70%

Dae sa lana de sas herbehes hi benint triballas in su centru de sa Sardinna, in Bitzi, nashint sos tapettos hi, si benint postos in sas banchinas de sos portos e postos in s’abba, assorbint e ismartint sas macras de ozu.

In sa Marina de Sant’Elmo, a pahos passos dae s’istadiu betzu de su Hasteddu, su Sant’Elia, che nd’ant collocau paritzos de hustos tapettos, est una pessada de Edizero, sa sotziedade de “s’imprenditrice green”, Daniela Ducato, hi sunt triballande paris hin s’Universidade de Hasteddu.

Hustu triballu, est istettiu fattu dae unu progettu hi ant muttiu “Green in Port” e Hasteddu l’ant posta hommente capu ila.

Su progettu nashit po che ponner sos portos de Hasteddu, Ajaccio e Livorno in d’una situatzione de esser eco-sostenibiles.

Bi est un’istatzione aspiradora, hi rennesit a ispartire e reciclare s’abba brutta dae s’ozu.

Tottu hustu benit fattu gratzias a sa lana hi benit triballà e fatta a tapettos.

At histionau Oscar Ruggeri, amministradore delegau de sas industrias Verdi zero-Architecture for Peace e maridu de Daniela Ducato: “sunt “Banner” hi che tenent totus sos certificaos de su Ministeru po s’Ambiente.

Sa ortza de sa lana Sarda est hussa de che cassare e ismartire sas brutesas , in 50 dies unu de hustos tapettos, abbassat de su 70% sa presentzia de ozu.

Est unu sistema hi in sas Baleari e in sas Egadi, sunt giai impreande, a sa lana si podent azungher hantos de orticcu po poder sighire a abbassare s’incuinamentu”.

Est su modu de tribllare de Edizero, hussu de ponner produttos hi innantis urint balanzu po paritzas aziendas e hommo postos a unu hirru, produttos hi sa Sardinna tenet in abundantzia.

Bi urint a s’Inauguratzione bintas sos Assessore de sa Comuna de Hasteddu, Alessandro Sorgia, Alessandro Guarracino e su Presidente de sas Autoridades Portuales de sa Sardinna Massimo Deiana.

Foto: Ansa..

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22