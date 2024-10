Eris in su Hussizu Regionale ant botau su nobu “ Piano Casa ”, ant botau a sas 7 dies, a pustis de 140 oras de discussiones.

Amus intesu Franco Mula de Orosei, Capogrupu de su Partzidu Sardu de su Hussizu Regionale, e at hontau su hi ant detzisu.

“Sicuramente no at a esser una leze chi at a risolver totus sos problemas, ma noi pessamus chi sicuramente a carchi cosa potet peri serbire po chircare de ponner in motu cussa parte de economia chi oje est morinde, si no morta.

Su chi nois amus chircatu de acher est chi sicuramente est cussu de tutelare sa fascia de sos 300 metros de mare uve non si potet facher nudda, si no est po custos albergos, chi po poter realizare cussu ampliamentu si devent chircare volumes, m’ispiego menzus,un’albergo si cheret acher s’ampliamentu previstu in leze si devet atzapare una domo betza de demolire, e cussos volumes chi at demolitu los potet costruire.

Pustis sos 300 metros de mare si potent acher medas interventos de ampliamentos riservatos a sas istrutturas ritzetivas de sos albergos.

Si potet costruire in campanna pustis de 1 km dae su mare, si potet acher sa domo a livellu abitativu.

Po poter aches custu non serbit nessunu tipu de recuisitu, depent tenner unu lotto de terrinu chi siat paris o prus mannu de un ettaru.

Un ettaru est sa superfitzie minima po poter costruire.

Su chi si potet costruire sont sos classicos 100 metros cuadros non de prus, si potent recuperare poi sos pianos semi interratos po no cossumare galu territoriu a conditzione chi su semi interratu no siat a rischiu alluvione.

Tantos interventos importantes, ripeto, sicuramente no at a cambiare sa vita de totus sas pessones ma si potet pessare de la podet mezorare. Forza Paris”

”“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22