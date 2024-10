Sos pastores sardos ant abbojadu oe in Tramatza pro faeddare e detzidere s’itte faghere pro cantu riguardat sa gherra de su latte de custas chidas.

“Sa base de partentzia pro pagare su latte de elveghe est de 80 centesimos su litru – at nadu Gianuario Falchi, unu de sos pastores chi est trattende chin sos industriales e chin su Guvernu – . Fattende sos calculos sutta de cussu preju no resessimus a coberrere mancu sos costos de sa produtzione. Sa proposta chi nos ant fattu est anticostitutzionale, ca no podes ponnere 50 miliones in su piattu e basta. Sos sacrifitzios los devimus faghere tottu".

Dae s’assemble de oe in Tramatza nde est bessida a fora una proposta noa chi at a essere presentada in Roma su 21 de frealzu.

“Su preju de su romanu che est già pigadu de 1 euru, 1,50 in deghe dies – at ispiegadu Falchi – est garantidu chi sos industriales no b’ant a andare de sutta. Nois isperamus de arrivire subra de s’euru, pro a nois s’obiettivu est custu”.

“Ischiamus già chi si aiamus pedidu s’euro no fit arrividu dae su oe a s’incrasa, no semus tontos. Connoschimus su mercadu e comente funtzionada. Como amus detzisu a s’unanimidade de andare a dainanti: a sos pastores no los dividit niune”.