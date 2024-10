In Sardigna b'at pius trabagliu e sa disoccupatzione est miminende. Lu narat s'Istat chi at analizadu su trabagliu de s'Uffisciu de istatistica regionale.

S'analisi nd at fatu bessire a pizu un'andamenta bona già dae calchi mese pro su melcadu de su trabagliu, andamenta chi agattat collatzione chin su melcadu de su Meridione in generale.

Su tassu de su trabagliu est passadu dae su 62,2% a su 63,6%, sa fortza de trabagliu est passada dae 692,6 a 703,5 (+1,6%) creschende siat pro cantu riguardada sos omines (+1%) chi pro cantu riguardat sas feminas (+2,3%), cando in Italia e in su Meridione si frimmat a su +0,9%. Sos tziddadinos chi no sunt attivos miminant de su -4,6% (dae 412,1 a 393,2), cando in Italia e in su Meridione miminant solu dae su -2,2% a su -2,0%.

Sa disoccupatzione passat dae su 15,9% a su 14,6% (dae su 15,5% a su 15,0% pro sos omines e dae su 16,5% a su 14,1% pro sas feminas), s'occupatzione duncas pigat de su 3,2% (+1,7% pro sos omines e +5,4% pro sas feminas).

Su tassu de occupatzione passat dae su 52,1% a su 54,1% (dae su 60,2% a su 61,7% pro sos omines e dae su 44% a su 46,5% pro sas feminas). De importu mannu, duncas, ispetzialmente sa creschida de s'occupatzione de sas feminas chi che est a tres bias sa de sos omines.

Sos settores de su cummertziu, de sas osteras e de sos restorantes, chin su +2,2%, e su de s'industria chin su +2,1%, sunt sos chi dant s'ispinta pius manna.