Sa Diretzione distrettuale Antimafia de Casteddu, pustis de 25 annos, at torradu a aberrere sas indagines subra una de sas peus paginas de sa cronaca niedda in Sardigna: su sequestru de su farmacista de Orune Paoletto Ruiu (su 22 de Sant’Aini de su 1993), e sa morte de Giuseppe Sechi, 20 annos, de Ossi, bocchidu in su mese de Maltu de su 1994, e ‘impitadu’ pro -cunvinchere sa familia de Ruiu a pagare su riscatu. Sos bandidos, infatis, imbieint un’orija de Sechi a domo de Paoletto Ruiu comente proa de su fatu chi su farmacista fit ancora biu, cando imbetzes fit già moltu. Sos bandidos ligados a custos fatos no sunt mai istados iscobertos.

A cantu paret, sa Dda de Casteddu e sos carabineris de Nuoro ant agatadu calchi novidade. No s’ischit comente mai sa Giustiscia apat torradu a aberrere s’inchiesta. Sa Procura at a iscultare maicantas pessonas chi in cussos tempos fint cunsideradas ‘infrommadas’ e chi tando no neint nudda chi podiat ajuare a sos carabineris.

Sas familias de Ruiu e Sechi, como, isperant de aere novidades bonas e de poder ischire sa veridade pro cantu riguardat sa fine chi ant fatu sos duos giovanos.

PAOLETTO RUIU. Aiat 42 annos e fit su botecariu de Orune cando su 22 de San’Aini de su 1993, andende a Nuoro, isteit sequestradu dae sos bandidos aculzu a bidda sua. In s’ijerru de su 1994 una garza brutta de su sambene sou isteit agatada in su Monte Corrasi de Uliana dae sos carabineris, aculzu a una grutta impitada dae s’Anonima. Custa est s’ultima tratta de Paoletto Ruiu.

GIUSEPPE SECHI. Aiat 20 annos e istaiad in Ossi cando su 22 de Maltu de su 1994 mancheit dae Sorso, pustis de aer saludadu s’innamorada nendeli chi aiat devidu leare su trenu pro andare a Tattari. Sa die poi, unu cantu de s’orija sua isteit imbiadu a domo de Paoletto Ruiu. Sos carabineris iscobelzeint chi Sechi travigaiad in trzilleris comente su “Skipper” de Tattari e su “Cordobes” de Poltuturre, sos mantessi inue istaiant pessonas ligadas in calchi manera a su sequestru de Paoletto Ruiu