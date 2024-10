Est unu gemellaggiu culturale su chi at a ligare sa bidda sarda de Lodine, comune barbaricinu de 335 abitantes, e sa bidda de Saint Macaire, 2.130 pessones, burgu medievale in su sud ovest de sa Frantza.

S’amistade at a partire dae cras, 4 de Martu, cando sos frantzesos ant a arrivire in Lodine a sas 11 de manzanu in su il Centru Polivalente.

Sas dies seberadas pro celebrare s’eventu sunt sas de Carrasecare, unu mamentu importante de s’annu pro sa bidda de su Nuoresu.

A sa 1.30 de passadu mesudie lodinesos e frantzesos ant a bustare tottu impare in su Salone Frogiolini. A sas 8 de sero su cuntzertu corale in su centru polivalente e a sas 10.30 de sero musica e ballos in su Salone Frigiolini.

Martis 4 de Martu, a sas 9.30 de su manzanu, sos padronos de domo ant a accumpanzare sos ospites a bidere sas chentinas de Mamujada e sos panificios de Fonne. A sas 4 de sero sas mascheras de Su Harrasehare Lodinesu e de Les Mémés Griottes ant a isfilare in sas garreras de Lodine. A Sas 8.30 fae e lardu in su Salone Frigiolini e musica pro tottu.

Melcuris 6 de Martu un attera die de Su Harrasehare Lodinesu chin Sa Umpanzia chi at a faghere festa chin sos ospites totta die.

Su carrasegare lodinesu at a finire sapadu 9 de Martu chin s'isfilada de sos carros allegoricos.