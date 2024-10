Oe est sa Esta ‘e sa Emmina, nashia hommente sa Die Internatzionale de sos Diritos de sas Emminas, s’afestat cad’annu s’8 ‘e martzu.

Husta die est nashia po ammentare su hi sas emminas s’ant gherrau e tentu, cuncuistas economicas, politicas e sotziales, est bintzas nashia po ammentare totus hussas violentzas hi ahiant e galu sunt ahende a totus sas emminas in su mundu.

Ant comitzau a l'afestare in America, in su 1909, dae su 1911 in medas Istados de s’Europa e in Italia dae su 1922.

Dae semper sa emmina est istettia unu pilastru po paritzas hosas, nois puru in Sardinna ammus tentu emminas hi oje sunt honnotas in totu su mundu.

Ammus tentu emminas de valore, emminas hi ant attu s’istoria de sa Terra Sarda,

Podimus aher carchi numen po humprender itte emminas ammus tentu , Eleonora d’Arborea, Luchia Delitala, Gratzia Deledda, Maria Lai, ammus tentu Emanuela Loi e medas atteras hi ant bohau su numen de sa Sardinna in su mundu.

Ma dopimus esser fieros de sa emmina hi tenimus in domo nostra, orte, onesta e triballadora, hi dae semper at mantesu ritza sa familia gherrande hontra ‘e sas carestias, sas faidas e sa povertade hi medas ant honnottu.

Sas hi tenimus non sunt mamas, non sunt isposas, amihas e sorrestras, sas emminas hi nois tenimus sunt Reinas.

Appo hertziu iscrier unu sonette, pessande a totus sas emminas Sardas e a totus sas emminas de su Mundu.

Reinas

De sa familia pilastros portantes

Sambene e vida de cualsiasi vizu

Semper perfettas in d’onzi cossizu

E in sa domo sas pius importantes

Bellas e onestas,serias e galantes

Chi d’onzi ommine las at a disizu

Mai lamentosas po per unu fastizu

Po su maridu eternas amantes

In mesu e povertade ant campadu

In festas e faidas meschinas

Sempe primas in d’onzi occasione

In Sardigna chi siant istitutzione

Po su chi nos ant tramandadu

Onore e gloria a sas nostras femminas

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22