Una tragedia est capitada custu manzanu in Durgali, inue un omine de 58 annos, Andrea Useli, est mortu poi de nde esser ruttu dae una cobeltura.

Su 58enne, chi trabagliaiat comente cummerciante, est rassinadu pighendeche a sa cobeltura de domo sua in via Cervi e nd'est ruttu dae cue subra. Est mortu subitu, s'ambulanzia de sa Croce Verde est subitu arrivida a inue fit capitadu s'incidente ma no b'at appidu nudda de faghere pro li salvare sa vida. Sos duttores ant potidu solu cunfrimmare chi fit mortu.

In dainanti a sa domo sunt arrividos finas sos carabineri pro cumprendere comente fit capitadu s'incidente e si b'aiat responsabilidades de calecunu. Cosa chi no est resultada.