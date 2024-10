Sos risuldados de sas eletziones regionales sardas no sunt balu arrividos tottu. Pro aere sos datos definitivos at a toccare de aisettare balu carchi die. In s’impestantu si chircat de cumprendere chie ant a essere sos assessores noos de sa Giunta Solinas.



Affares generales. Sos numenes pius fortes parent essere su de Daniela Noli, chi no est istada eleggida in sas Suppletivas de su cullegiu de Casteddu, e de Giulio Steri, ex cossizeri regionale centrista. S’Udc, infattis, est unu de sos partidos de su centru-destra pius attentos a sas riformas e a sos arrejonos ligados a su personale.



Agricoltura. S’assessoradu tiat podere andare a su Psd’Az, chi tiat presentare Efisio Arbau, sindigu de Ollolai, chi no est istadu eleggidu in su cullegiu de Nuoro. Un atteru numene de su Partidu Sardu tiat podere essere su de Gaetano Ledda, chi isteit capugruppu sardista e at perdidu sas eletziones a sa Regione in Tattari. Chin su preju de su latte de detzidere, s’assessoradu a s’Agricoltura at a essere in sos primos tempos unu de sos pius diffitziles de gestire.



Ambiente. Stefano Tunis, de Sardegna 20.Venti, est unu de sos favoridos a custu assessoradu finas si tiat cherrere presedire una cummissione de su Cossizu chi tiat podere essere sa de su bilanciu. In cussu casu Sardegna 20.Venti tiat podere piatzare comente assessore su sindigu de Santu Antiogu Ignazio Locci, ex cossizeri regionale de FI.



Bilanciu e programmatzione. Est fatzile chi tocchet a su cossizeri de Fratelli d’Italia Paolo Truzzu. In sa legisladura passada est istadu in sa cummissione a su bilanciu occupendesi de sa vertentzia finantziaria chin s’Istadu.



Cultura. Inoghe puru su Partidu Sardu est a dainanti a sos atteoros. Bilimbismu e insegnamentu de sa limba sarda in sas iscolas sunt temas caros a sos sardistas chi tiant podere proponnere su giornalista tattaresu Antonio Moro, presidente de su partidu chi no est istadu eleggidu in su cullegiu de Tattari, Ignazio Artizzu, ex cossizeri regionale chi no est istadu eleggidu in Casteddu, o Carla Puligheddu, dirigente de su partidu chi no est istada eleggida in Tattari.



Industria. Custa delega tiat podere diventare importante segundu sas politicas de su guvernadore nou, Christian Solinas, pro dare un’ispinta a s’economia sarda. Pro como restat unu assessoradu de segunda fascia e piaghet pius che atteru a Forza Italia, chi tiat podere proponnere Edoardo Tocco.



Trabagliu. Unu tema tipicamente leghista. E propriu sa Lega tiat podere puntare in custu casu subra de Luca Erba, consulente de su trabagliu chi no est istadu eleggidu in Aristanis. Si Forza Italia tiat podere narrere sa sua inoghe tiat puntare subra de Ivan Piras, eleggidu in su cullegiu de Casteddu, ma finas su de Alfonso Marras de sos Riformadores est unu numene importante.



Trabaglios pubblicos. Su Psd’Az tiat cherrere dare s’assessoradu a Gianni Chessa, chi l’at apidu in su Comune de Casteddu. Ma finas Udc e Fdi sunt interessados.



Sanidade. Sa Lega lu cheret pro a issa. Sos Riformadores, interessados a custa delega, la tiant podere lassare si in cambiu Michele Cossa benit numenadu presidente de su Cossizu. Sa Lega tiat proponnere unu primariu de s’Azienda mista de Tattari chi tiat essere istadu cuntattadu in custas dies.



Trasportos. Inoghe puru sa Lega tiat cherrere ponnere unu numene sou. Si faeddat de unu manager de una cumpanzia aerea o de un’attera figura già a sos vertices de sas tres sotziedades chi gestint sos aeroportos sardos.



Turismu. Sardegna civica-Fortza Paris bi tiant cherrere ponnere Franco Cuccureddu, su sindigu de Casteddusardu chi no est istadu eleggidu a su cossizu regionale. Sos Riformadores, tiant puntare subra de Luigi Crisponi, chi no est istadu eleggidu in Nuoro.



Urbanistica e entes locales. Forza Italia paret aere unu vantaggiu subra de sos atteros e su numene tiat essere su de Giuseppe Fasolino, sindigu de Figari. Un atteru numene forte est su de Marco Tedde. Creschent finas sas possibilidades de sa cossizera de Casteddu Alessandra Zedda.