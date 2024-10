Una bomba artejana est istada fatta tzoccare in dainanti a su giannile de domo de una femina de 52 annos in Pula.

Su tzoccu at fattu dannu a su giannile de domo e a sos muros de fora, pro fortuna no b'at appidu feridos.

Sos carabineris de s'Istatzione de Pula e de sa Cumpanzia de Casteddu sunt chilchende de giarire si in su passadu de sa femina o de su fizu b'appat siat capitadu calchi fattu chi potat ispiegare su chi est sutzessu. Su fizu, in particulare, fit già connottu dae sos carabineris pro atteras chistiones.

Custu attentadu est su de tres in unu mese in Pula. Su sindigu Carla Medau at nadu: "Su chi est capitende benit dae problemas sotziales chi no podimus resolvere a sa sola. Amus bisonzu de s'ajudu de sas istitusciones e de sa giustiscia. Sa bidda nostra balu est tranchiglia ma no podimus finghere chi no siat sutzessu nudda. Toccat de adducare sos giovanos pro faghere a manera chi istent attesu dae sas istradas malas":