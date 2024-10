Dae 8 annos a hommo sos centros istoricos de sas biddas de Sardinna ant perdiu prus de 200 butehas, ma sa crisi est corfinde bintzas hussas butehas in non sunt in centru.

In Carbònia dae su 2012 a su 2020 ant serrau 26 attividades, sunt holaos dae 270 a 244.

In Bidd’e Crèsia dae su 2012 a su 2020 sunt holaos dae 213 a 186 butehas.

In Lanusè sa histione andat menzus, ant serrau petzi 6 attividades, hommo tenent 81 buttehas.

In Nugoro in su centru istoricu ant perdiu 61 attividades, e hommo nde tenent 314.

Aristanis 30, e hontat 439 butehas, Thathàri nde perdet 77 e abbarant 414 attividades.

Pahu hontana sos numeros de Hasteddu, hi tenent 29 butehas in prus e de Terranòa hi nde tenet 2, hontande totu sas biddas hi ammus tzittau, in Sardinna ant serrau 214 butehas.

Sunt aperinde petzi Farmacias, Butehas de Alimentos, de Roba Eletronica e Istancos.

Totu sos atteros setores sunt hunzande, Mastros de Linna, Mastros de Erru, Bestires e Sabattas, Libros e Zohos.

Est creshiu su numeru de sos Tzilleris e de sos ristorantes, petzi in Nugoro est halau su numeru de hustas attividades, che nd’ant hunzau 9.

Si andamus a bier sos datos de totu s’Italia, in Sardinna no andat meda bene mancu in foras de sos centros istoricos, Hasteddu at perdiu 80 butehas, Carbònia 4, Bidd’e Crèsia 9 e Thathàri 124.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22