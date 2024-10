No ishint prus hommente si humportare sos mastros de musica de s’ishola tzivica “A. Chironi” de Nugoro, puite dae sa Comuna ant hambiau sa gestione de sos triballadores de s’ishola.

Una faina atta in ritardu de 1 annu e mesu, in prus atta hando sas letziones urint giai cumintzas.

Sas letziones urint cumintzas bintzas in ritardu a pustis una proroga hi abiant dau dae sa Comuna a sa coperativa “DOC Educational” fintzas a su 31 de Nadale, a pustis s’amministrazione lis abiat illonghiau su huntratu a fine frearzu.

Hommo ant hambiau coperativa, e s’ishola est hunzà poite sos mastros sunt hene huntrattu, no ishint hommente si moer e non ishint torrare impostas a sos alunnos, poite sas familias de sos iscrittos c’ant giai pahau paritzas mensilidedas po aher letzione.

Ammus intesu paritzos mastros de s’ishola po lis dimandare poite sunt protestande, e nos ant nau: “ A oje no ischimus

cando amus a torrare a iscola, sos allievos ant perdiu giài meses e meses de letziones, aende pacau su matessi sas retas iscolasticas, chin cale cuntratu e chin cale paca oraria amus a deper travallare?.

Custa iscola chi at una tradissione manna, diat meritare prus atentzione, pro totu sa calidade chi at mustrau in custos barant’annos”.

S’ishola tzivica “ A. Chironi ” po medas annos est istettia una de sas isholas prus mannas in Sardinna, ma a hantu paret nessunu est ponendesi pessamentos po husta hosa, b’est de narrer puru, hi ohannu s’ishola “fortzis” crompet 40 annos.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22