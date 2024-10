Est cumintzau eris manzanu in Nugoro, su protzessu a innantis de su Zuighe, Luisa Rosetti, a carrigu de 4 pastores imputaos de aer frimau su traficu in sa 131, in s’essida po Lula, su 13 de frearzu de su 2019, hando in totu sa Sardinna, sos pastores, urint pesande abolottu poite heriant su pressiu de su latte pahau a 1 euro.

S’Abocada, Giulia Lai, hi est difendende 1 de sos imputaos, at presentau una dimanda hontra ‘e sa normativa hi nat de su reatu po su ‘e bloccare sos istradones, est su decretu ‘e leze “sihuresa” de su 2015, ma dae su tribunale l’ant respinta.

Una dimanda hi abiat fattu paris hin sos atteros abocaos, Adriano Sollai, Marcella Cabras e Michele Zuddas.

“ est una nurma hi si humprende pahu, andat hontra ‘e s’articulu 25 de sa costitutzione, hi nat hi hustos tipos de reatos depent esser iscrittos in custa nurma. Ammus a sighire a presentare husta dimanda bintzas a sa cassatzione, bintzas a hando non l’atzettant, puite sa nurma cuntzedit su dirittu de poder aher manifestatziones de protesta. Herzo aher ishire, hi su protzessu hi sunt ahende a hustas pessones, est su primu in totu s’Italia po aer serrau un’istradone.

Hando sunt sutzessas protestas hommente a hustas, ant serrau sa histione hin d’una hontavintzione”. Sunt sas paragulas hi at nau s’abocada Lai.

S’attera udientzia l’ant a faher su 29 de Santu Gavine, ant a esser intesos sos primos 3 pastores. Oje , semper in Nugoro, cumintzat su protzessu po atteros 10 pastores, sunt imputtaos de aer frimau su traficu s’8 de frearzu de su 2019, in sa 131, accante de Thiniscole.

Sa Gip, Teresa Castagna, at a deper detzider, de accunsentire sa dimanda de sa Procura de aher su protzessu po su blocco de s’istradone. A ora ‘e mesudie , in sas ishalas de su tribunale de Nugoro, s’ant a sortire paritzas pessones po protestare hontra ‘e hustu protzessu, sa protesta la sunt ammaniande sos de s’Associatzione Indipendentista Libertade.

