Sos questores sardos e sos dirigentes de sa Digos ant a abbojare custu manzanu in sa sede de su Caip de sa Politzia in Abbasanta. Devent arrejonare de sos problemas chi bi tiant podere essere in sos seggios, su die de sas votasciones, pro cantu riguardat sa protesta de sos pastores.

Su preju de su latte no est istadu balu cuncordadu e in sas istradas de s’Isula si sighint a faghere bloccos e manifestasciones.

Maicantas cisternas de su latte sunt istadas isboidadas in custas dies, ma b’at pastores meda, e no solu sas cooperativas, chi si sunt istraccados de sa situascione e no bi la cherent sighire chin custas protestas. Custu manzanu s’Istatale 195 est istada bloccada dae sos pastores chin unu mezu postu de rujadis.

Sa politzia est indaghende subra sos videos de sos dannos de custas dies a sas aziendas e a sas cooperativas, chi ant perdidu mizas de litros de latte, pro iscoberrare chie sunt sos responsabiles.