Torrat sa timoria in Bitzi a pustis de su hi ant bidu su 28 ‘e Sant’Andria de su 2020, in uve perdas, ludu, machinas e arga de cada zenia, urint halaos in medas tretos de sa bidda ahende medas dannos, abiant prantu 3 pessones, mortas po curpa de sa uria ‘e s’abba.

Eris merie, ant serrau duos hamìnos in intros de sa bidda a pustis hi est halau ludu e carchi perda, po bona sorte no at tentu dannu sa zente.

Su sindihu Giuseppe Ciccolini at iscrittu in Facebook: “ tenimus sos terrinos carrigos de abba, ammus serrau duos haminos, Via Galilei in uve est sutzessu su dannu, e bintzas Via Tommaso hi attacat a sa Via Galilei.

Abisamus totu sa zente po hi abarrent ishidos , ahende a mancu de holare in sos haminos serraos ".

