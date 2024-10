In sa Procura de Aristànis ant apertu un ufitziu de sa limba Sarda, su primu in totus sas Pocuras Italianas, ant riconnotu una limba istorica.

L’ant potziu aperrer gratzias a unu progettu “Sa lege est uguale pro totus”, presentau in su 2019 a su Dipartimentu de sos Afarios Regionales e a sas Autonomias de sa Presidentzia de su Hussizu de sos Ministros.

S’ufitziu est dae carchi die in atividade, su Procuradore de Aristànis, Ezio Dominihu Basso, a nau a s’ANSA: “abio attu sa dimanda a su Hussizu de sos Ministros in su 2019, m’ant dau s’oportunidade de aperrer, est s’unicu in totu s’Italia.

Est giai sutzessu de ahe protzessos inube est serbiu zente po poder humprender paragulas nas in Sardu”.

S’ufitziu aperit a sa zente hi heret histionare su Sardu in sos ufitzios de su Tribunale, e bintzas a sos Magistraos e a sa Zustissia, poite podet serbire de iscriere documentos in limba Sarda.

Aperit a sa zente su lunis, su merhulis e su henapra, dae sas 11:30 a sas 13:30.

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22”