Unu postale garrigu de turistas si est cappottadu accultzu a Maya de Chacchoben, in s'Istadu de Quintana Roo, in Messico. Pro como si ischit chi in su incidente b'at mortu nessi 12 persones e chi sette de sos mortos sunt americanos e duos isvedesos.

S'istampa messicana narat chi sos turistas chi fint viaggende in su postale fint pro su pius italianos e canadesos.

S'Imbasciada de Italia in Messico, chi est in cuntattu chin sa Farnesina, est fattende a manera chi sas autoridades messicanas fattant ischire si s'agattant italianos mortos.

Su postale, a cantu ant nadu sos de sa protetzione tzivile de inie, s'est capoottadu in s'autostrada ma no s'est balu cumpresu pro itte.