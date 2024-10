Sos Carabineris de su Noe de Thathàri, ant postu suta secuestru s’istabilimentu “ Raffineria di Porto Torres Srl ”, in sa zona industriale La Marinella, risurtabat giai serrau e male tentu dae belle 3 annos, dae hando abiant falliu.

S’ordinantzia de ponner suta secuestru est istettia atta dae su Gip de su Tribunale de Thathàri, a pustis hi dae sa criha atta dae sos Noe, abiant iscobiau in s’istabilimentu cisternas e isterzos po su prus tentos male meda, hentza essent cuhutzaos e prenos de ozu, medas de hustos isterzos abiant perdiu s’ozu hi abiant prenu sos terrinos, ahende incuinamentu de s’ambiente.

In custu tretu hi ant postu suta secuestru bi sunt bintzas paritzas bombolas de gas imbolàs e meda perihulosas po sa zente.

